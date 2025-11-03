L’assurda aggressione questa mattina a Milano ha ora il volto del responsabile. È stato infatti rintracciato in un hotel l’uomo che questa mattina ha accoltellato alle spalle una dirigente di Finlombarda di 43 anni in Piazza Gae Aulenti.

La donna è stata aggredita dopo essere scesa dalla metro e- particolare ancora più inquietante- sembrerebbe essere stata scelta a caso.

Un’unica coltellata al fianco sinistro e poi il ricovero d’urgenza al Niguarda dove la 43enne è stata operata per lesioni al polmone e alla milza

Non è emerso infatti al momento alcun motivo i movente di take brutalità durata pochissimi secondi e documentata dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza, che hanno permesso ai Carabinieri di rintracciare l’uomo.

Foto frame video Carabinieri/QN

