La Camera del Lavoro Metropolitana Cgil di Cagliari ha conferito mandato all’avvocato Pierandrea Setzu per presentare querela, con il massimo impulso, nei confronti del segretario della Ugl Cagliari, Andrea Geraldo, in riferimento alle dichiarazioni totalmente destituite di fondamento e gravemente offensive dell’onore e della reputazione della Cgil, diffuse nella giornata di ieri e riprese dagli organi di stampa. La querela riguarda anche le ulteriori affermazioni contenute nel comunicato stampa odierno, attraverso le quali, in modo pervicace e ostinato, il sig. Geraldo continua a offendere la Cgil e a ledere la sua immagine pubblica. Contestualmente, il sig. Geraldo è formalmente diffidato dal proseguire nel formulare o diffondere ulteriori affermazioni false, diffamatorie o lesive della reputazione della Cgil, riservandosi l’Organizzazione ogni ulteriore azione a tutela dei propri diritti e della propria immagine