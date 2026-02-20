Bustoni di spesa gettati in campagna e in mezzo alla strada, a Decimoputzu come a Quartu Sant’Elena le donazioni da parte delle associazioni di volontariato gettate come fossero immondizia: non un caso isolato. Ecco gli ultimi due ritrovamenti che scuotono soprattutto chi veramente ha bisogno di aiuto.

È accaduto pochi giorni fa in concomitanza con le donazioni programmate a favore di chi non attraversa un bel periodo. Per qualcuno, però, pasta e altri beni alimentari di non gradimento non sono stati un dono prezioso e indispensabile a tal punto da decidere di buttarli via, in campagna, come accaduto a Decimoputzu, e a Quartu Sant’Elena in mezzo alla strada.

“Aiuto UE”, si legge chiaramente.

Le immagini sono state pubblicate sui social raccogliendo una valanga di commenti non a favore di queste azioni. Uno schiaffo in faccia a chi lotta ogni giorno per mettere in tavola il pranzo e la cena, a chi vive nei paesi segnati dalla guerra e dalla carestia e dove si muore, ogni giorno, per malnutrizione. Non ci sono scuse: gettare via il cibo a questa maniera non è un segno di civiltà e tanto meno rispetto.

A Quartu è stata “buttata in Via Cialdini. Se non vi serve, lasciatela a chi ha davvero bisogno! Cosa cxxx chiedete se poi la dovete buttare così” si legge tra i tanti commenti pubblicati.