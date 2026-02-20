Quartu saluta troppo presto una delle figure più amate soprattutto dai più giovani. Si è spento a causa di una malattia Massimo Antonucci, professore del liceo Motzo con un grande amore per la musica.

“Per la nostra comunità è una giornata di profondo dolore” si legge nel toccante post del liceo quartese.

“Questa notte il nostro collega Massimo Antonucci ci ha lasciato, dopo una malattia fulminante affrontata con la forza e la dignità che tutti noi abbiamo imparato a conoscere.

Massimo credeva profondamente nel valore educativo del nostro mestiere. Non lo viveva come un ruolo, ma come una responsabilità umana. Cercava ogni occasione per esserci, per rendersi utile, per partecipare alla vita della scuola e a tutto ciò che la rende significativa, dentro e fuori dalle aule.

Qualche settimana fa aveva detto: «Sono stato qui per imparare ad amare e ricevere amore».

Queste parole oggi risuonano con una verità ancora più profonda e ci restituiscono il senso della sua presenza tra noi e della traccia che lascia.

Oggi è un giorno di tristezza. Ma è anche il giorno in cui riconosciamo ciò che Massimo ha donato: una presenza autentica, una dedizione silenziosa, una umanità che ha saputo arrivare agli altri. È riuscito a lasciarla fino all’ultimo.

Il suo ricordo continuerà a vivere, in modi diversi, dentro ciascuno di noi.

Siamo vicini a Valentina e a tutti i suoi familiari e amici, con affetto e gratitudine.

Che la terra Ti sia lieve, Massimo.”