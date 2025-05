Domusnovas sotto shock per la tragica morte di Gianluca Murru, 36 anni, chef a Montecarlo: era in sella ad una moto quando ha perso il controllo lungo la passeggiata di Mentone. Per lui ogni tentativo da parte dei soccorritori è stato inutile. La sindaca Isangela Mascia: “Tutto il paese si sta già attivando per riportare presto la salma a casa”.

Come riporta “Prima la Riviera”, “Gianluca viaggiava in sella a una Yamaha R1, in direzione della Francia, quando ha perso il controllo del mezzo”.

“Siamo sconvolti perché è una notizia veramente terribile” spiega Mascia. “Io l’ho visto poche settimane fa, ero col padre la settimana scorsa durante una serata qui in paese. Una notizia sconvolgente per tutta la comunità tanto che ci stiamo adoperando, soprattutto grazie agli amici di questo ragazzo che era molto ben voluto, bravissimo, una persona molto seria e un grande lavoratore, per fare in modo che la salma torni presto in Sardegna. Siamo veramente molto rattristati e sono quelle tragedie che colpiscono tutti perché siamo tutti genitori, abbiamo comunque dei giovani in casa e sentire notizie di questo tipo fa veramente male al cuore. Siamo veramente molto, molto colpiti”.