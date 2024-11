Bimba di un anno morta al Brotzu, domani l’autopsia: i medici hanno tentato di rianimarla per 50 minuti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un’autopsia, richiesta dai medici che hanno cercato invano di salvarle la vita, cercherà di chiarire le cause del decesso della bimba di un anno, morta ieri pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Il personale sanitario dell’ospedale ha tentato per 50 minuti di rianimarla, ma senza successo. L’emergenza è scattata nel pomeriggio, quando la piccola, che da qualche giorno soffriva di dissenteria e vomito, è stata portata d’urgenza in ospedale dai genitori. Durante il tragitto da Flumini di Quartu a Cagliari, le condizioni della bambina sono rapidamente peggiorate, tanto da costringere i genitori a chiamare il 118. L’ambulanza ha raggiunto la famiglia in viale Poetto e i medici hanno immediatamente trasportato la piccola al pronto soccorso, ma quando è arrivata era già in condizioni critiche. Nonostante i tentativi di rianimazione, la bimba è deceduta. Gli accertamenti necroscopici, previsti per domani, dovranno stabilire con certezza le cause della morte.