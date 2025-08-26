Verrà effettuata domani mattina dal medico legale Roberto Demontis l’autopsia sulla salma di Alessio Vargiu, il bambino di 4 mesi di Settimo San Pietro morto ieri sera dopo essere rotolato giù dal letto dei genitori, dove stava dormendo, rimanendo incastrato fra letto e comodino. Una posizione che, secondo i primi accertamenti, gli avrebbe impedito di respirare tanto da morire soffocato. A trovarlo è stata la madre, che era nella camera accanto e che ha immediatamente chiamato il 118: tutti i tentativi di rianimare il piccolo si sono però rivelati inutili.

L’ipotesi più probabile è dunque quella dell’incidente domestico. Ma per fugare qualunque dubbio e stabilire con certezza la verità, è stata disposta l’autopsia. Bisognerà poi capire come mai il bambino sia rotolato fino a cadere dal letto, circostanza che fa pensare a una mancanza di protezioni per il neonato che, a quanto si è saputo, dormiva nel letto matrimoniale dei genitori. Domande a cui le indagini avviate dai carabinieri di Sinnai daranno risposte nei prossimi giorni.

Intanto, l’intera comunità di Settimo a cominciare dal sindaco Gigi Puddu è sconvolta dalla morte del piccolo Alessio e si stringe alla famiglia per una perdita così drammatica.