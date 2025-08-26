Nella serata di sabato, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carbonia hanno proceduto al controllo di un’autovettura nel centro cittadino con a bordo due giovani: il passeggero, un 26enne originario del posto, è stato sorpreso in possesso di circa 4 grammi di cocaina, confezionati in 10 dosi di cellophane e la somma di 150 euro in contanti.

Dalla perquisizione nella sua abitazione, sono stati trovati ulteriori 7 involucri di cocaina e la somma di 300 euro in contanti, ritenuta il presunto provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, il 26enne è stato accompagnato presso la propria dimora in stato di arresto per l’ipotesi reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo l’udienza di ieri mattina, il gip ha convalidato l’arresto.