Una perizia necroscopica è stata disposta dalla procura di Cagliari sul cadavere ritrovato ieri notte a Monastir, nel Rio Flumineddu: il corpo, segnalato da un passante, era completamente nudo e parzialmente ricoperto da vegetazione.

Stando alle prime verifiche svolte ieri dai carabinieri, potrebbe trattarsi del 55enne scomparso alcuni giorni fa, come denunciato da un familiare: la morte risale a diversi giorni fa, come rivela la condizione del corpo, che sarà esaminato dal medico legale Roberto Demontis.

Sulle cause della scomparsa e della morte al momento non ci sono ipotesi, tutte le piste restano aperte.