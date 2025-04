Dolianova perde una giovane cittadina, addio a Giulia Ruscica: un mese fa aveva comunicato la scoperta della sua malattia.

Con un post social aveva salutato i suoi clienti, era una make up artist e aveva 30 anni: “Di solito non parlo molto della mia vita privata sui social, ma questa volta sento il bisogno di gridarlo al mondo, perché l’odio verso questo nemico cresca e venga sconfitto con tutta la mia forza e con quella delle persone che mi amano.

Ho scoperto di avere un carcinoma cortico-surrenale, emerso per caso a causa di un semplice mal di schiena che, nel giro di meno di un mese, si è trasformato in dolori lancinanti all’addome.Mi aspetta un percorso di cura lungo e impegnativo, ma ho troppi sogni da realizzare e un’ambizione troppo grande per non vincere questa battaglia. Al momento sono ricoverata a Brescia, dove posso contare su un team di specialisti altamente qualificati. Non sottovalutate mai nessun segnale: spesso leggiamo storie simili e non diamo loro la giusta importanza. Qualcun altro forse avrebbe preferito tenere tutto per sé, ma non io. Oggi sto meglio e credo profondamente che condividere sia le esperienze positive che quelle difficili sia il vero senso della vita, l’unico modo per crescere e arricchirsi. Non mi servono né cuori né parole di forza, LEGGETE e RIFLETTETE! Torno presto da @fixyourlook ma con molta molta più tranquillità, ora la priorità sono io”.

Purtroppo ha perso la battaglia, lasciando un vuoto nei cuori di chi l’ha conosciuta: “Dolcissima Giulia proteggi tutti da lassù” si legge in uno dei tanti commenti dedicati alla ragazza.