Continuano senza sosta le ricerche dei due fratelli di Olbia Giuseppe e Lorenzo Deiana, di cui non si hanno notizie da sabato pomeriggio. La madre Simona, tramite il suo avvocato Pietro Cherchi, ha presentato una denuncia di scomparsa al questore, al prefetto di Sassari e al procuratore della Repubblica di Tempio. Nell’istanza si fanno anche delle richieste precise di dove svolgere le ricerche dei due ragazzi, in particolare a Cala del Sonno, Cala Spada, Punta d’India e Figarolo. Si tratta quindi delle zone che sono perlustrate ormai da giorni e dove sono stati ritrovati anche alcune effetti personali dei due fratelli. È stata richiesta anche la tracciatura Ais delle imbarcazioni che hanno attraversato la zona in quel giorno e anche i dati dei cellulari tramite il computer di Giuseppe per ottenere informazioni sull’ultima geolocalizzazione.