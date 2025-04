Attimi di panico poco fa in via Bacaredda dove un’auto ha preso fuoco, forse per un corto circuito. L’auto era parcheggiata davanti la farmacia dove si era recato il suo proprietario e fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta. Nessun danno danno nemmeno ad altre vetture nei paraggi. L’auto in fiamme è completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato in fretta il rogo.