Arrestato a Dolianova nel sud Sardegna un 34enne residente in paese, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina impropria. L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un passante che aveva notato una colluttazione in via Martin Luther King e chiamato il 112. I militari, giunti sul posto, hanno interrotto il confronto e riportato la calma. Dalle verifiche è emerso che l’uomo poco prima aveva rubato un’auto. Il veicolo era stato individuato dal figlio della proprietaria, 33 anni, che insieme a un amico trentenne aveva tentato di fermarlo. Nel tentativo di fuga il 34enne aveva urtato l’auto dei due giovani, prima di essere raggiunto e affrontato, circostanza che ha fatto scattare la colluttazione. Tutti i coinvolti, incluso l’arrestato, sono stati visitati dalla Guardia medica e refertati per lievi lesioni. L’autorità giudiziaria ha disposto per il 34enne gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per oggi.