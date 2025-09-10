Raduno Ducato di Mandas nell’area dell’ Ex Convento S. Francesco, a
partire dalle ore 9.00.L’evento e’ organizzato dal “Gruppo Mandas Historic Car” in
collaborazione con “Asd Marotto Sound” ed il “Colorificio Tocco” e si
avvale del Patrocinio del Comune di Mandas.
L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all’acquisto di un
defribillatore per la Comunità di Mandas.
A partire dalle ore 9.00 è previsto il ritrovo degli auto-motoveicoli
presso l’area dell’ Ex Convento S. Francesco. A seguire, intorno alle
10.30, la presentazione della manifestazione e la benedizione delle auto
e moto partecipanti, mentre alle ore 11.00 si terrà la consegna del
defribillatore alla Comunità di Mandas. A seguire, la “Degustazione di
prodotti tipici locali” per gli ospiti.
Intorno alle 12.30 partirà il Tour panoramico degli auto e moto veicoli
che attraverserà le vie del paese.
Il pranzo conviviale per gli equipaggi partecipanti all’evento farà da
preludio alle premiazioni previste dagli organizzatori intorno alle ore
16.00, mentre a partire dalle 17.00 si terranno degli spettacoli in
piazza ed il DJ Set con artisti locali.
E’ prevista all’evento la partecipazione di Club di Auto e Moto
storiche provenienti da numerose località dell’isola ma anche di singoli
appassionati che raggiungeranno spontaneamente l’area della
manifestazione.
Un evento assolutamente imperdibile per tutti gli amanti del motorismo
d’epoca ed un’occasione per i visitatori di ammirare esemplari di
interesse storico-collezionistico di grande rilievo.
Dopo il successo della prima edizione nel 2024, anche quest’anno
l’evento promette di regalare a tutti sorrisi ed emozioni.