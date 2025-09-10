Al via domenica 14 Settembre l’evento benefico “Cuori & Motori”, II°Raduno Ducato di Mandas nell’area dell’ Ex Convento S. Francesco, apartire dalle ore 9.00.L’evento e’ organizzato dal “Gruppo Mandas Historic Car” incollaborazione con “Asd Marotto Sound” ed il “Colorificio Tocco” e siavvale del Patrocinio del Comune di Mandas.L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all’acquisto di undefribillatore per la Comunità di Mandas.

A partire dalle ore 9.00 è previsto il ritrovo degli auto-motoveicoli

presso l’area dell’ Ex Convento S. Francesco. A seguire, intorno alle

10.30, la presentazione della manifestazione e la benedizione delle auto

e moto partecipanti, mentre alle ore 11.00 si terrà la consegna del

defribillatore alla Comunità di Mandas. A seguire, la “Degustazione di

prodotti tipici locali” per gli ospiti.

Intorno alle 12.30 partirà il Tour panoramico degli auto e moto veicoli

che attraverserà le vie del paese.

Il pranzo conviviale per gli equipaggi partecipanti all’evento farà da

preludio alle premiazioni previste dagli organizzatori intorno alle ore

16.00, mentre a partire dalle 17.00 si terranno degli spettacoli in

piazza ed il DJ Set con artisti locali.

E’ prevista all’evento la partecipazione di Club di Auto e Moto

storiche provenienti da numerose località dell’isola ma anche di singoli

appassionati che raggiungeranno spontaneamente l’area della

manifestazione.

Un evento assolutamente imperdibile per tutti gli amanti del motorismo

d’epoca ed un’occasione per i visitatori di ammirare esemplari di

interesse storico-collezionistico di grande rilievo.

Dopo il successo della prima edizione nel 2024, anche quest’anno

l’evento promette di regalare a tutti sorrisi ed emozioni.