2° Anniversario
“Nessuno va via per sempre se rimane
nel cuore di chi resta” …e tu sarai sempre con noi.
Manteniamo vivo il tuo ricordo nel nome del Signore.
Giuseppe Sanna
noto Cicci
Rita e Alessandro, la famiglia, gli amici si uniranno in
preghiera durante la Santa Messa
che verrà celebrata Sabato 14 Marzo alle ore 18.00
nella Parrocchia Sant’Antonio a Quartu S.Elena.
