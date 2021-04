Dolianova, 21enne truffata da un falso operatore bancario: denunciato 45enne napoletano

Continua il flusso illecito di denaro dalla Sardegna alla Campania, al quale i carabinieri cercano con continuità di porre argine. Stavolta la vittima è una 21enne studentessa di Dolianova che, contattata sulla propria utenza cellulare da un uomo che si era presentato come un operatore dell’istituto di credito presso il quale lei ha il conto, gli ha comunicato le credenziali della propria carta di debito, affinché questi risolvesse un problema che l’impostore si era inventato di sana pianta. La ragazza si è poi accorta che con quei dati segreti, qualcuno aveva prelevato 50 euro sul suo conto dallo sportello automatico della Banca Intesa San Paolo di Napoli, in via Edoardo Nicolardi, come hanno poi scoperto i carabinieri. Nonostante l’esiguità del danno, i militari sono andati a fondo e tramite i colleghi partenopei, ben avvezzi a perseguire tali situazioni, sono andati anche a verificare chi, in quel giorno e a quell’ora, avesse prelevato presso quello sportello, avvalendosi della videocamera puntata sul bancomat. E’ stato così identificato e denunciato un 45enne napoletano, in attesa di occupazione, vecchia conoscenza dei carabinieri del luogo, in particolare di quelli della Stazione di Capodimonte. Risponderà dell’utilizzo fraudolento di una carta bancomat clonata e di quella sottrazione di denaro.