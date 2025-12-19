Unione di Comuni del Parteolla e Basso Campidano Comune di Barrali – Comune di Dolianova – Comune di Serdiana Comune di Settimo San Pietro – Comune di Soleminis – Comune di Donori

DiviniSuoni anima il Natale nel Parteolla: musica, cinema, tradizioni e degustazioni in un festival diffuso tra i paesi del territorio

DiviniSuoni ha preso ufficialmente il via sabato 13 dicembre con un doppio appuntamento a Donori e Dolianova. Il festival dedicato alla musica, al vino e alle eccellenze del territorio proseguirà venerdì 19 dicembre a Settimo San Pietro, entrerà nel vivo sabato 20 dicembre con le tappe di Barrali e Serdiana e domenica 21 dicembre con l’appuntamento di Soleminis, per poi concludersi con una grande festa natalizia martedì 23 dicembre a Settimo San Pietro, animando per tutto il mese di dicembre piazze, spazi culturali e luoghi simbolici dei comuni del Parteolla e del Basso Campidano.

La rassegna nasce con l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali e promuovere un’esperienza capace di intrecciare arte, paesaggio, identità e convivialità, coinvolgendo comunità, associazioni e realtà produttive del territorio. DiviniSuoni è promosso dall’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ed è coordinato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Il festival coinvolge, nelle sue diverse tappe, i comuni di Dolianova, Donori, Serdiana, Barrali, Soleminis e Settimo San Pietro, proponendo un calendario ricco e articolato, pensato per pubblici diversi ma uniti dal desiderio di vivere il Natale attraverso esperienze autentiche e partecipate.

Dopo le prime due giornate il festival prosegue sabato 20 dicembre con un doppio appuntamento a Barrali e Serdiana.

A Barrali, Piazza del Popolo sarà il cuore della festa con un pomeriggio e una serata dedicati a famiglie e bambini, tra musica, spettacoli e sapori del territorio. Il programma prevede l’esibizione dei bambini della Music Melody School, lo spettacolo di Alessandro Pili, il Sindaco di Scraffingiu, e della sua band, oltre a caldarroste, crêpes e degustazioni di vini a cura dalle associazioni locali.

Sempre il 20 dicembre, Serdiana ospita invece una giornata ricca di appuntamenti in Piazza Cruxi ’e Ferru, tra tradizioni natalizie, musica e comunità. Dal pomeriggio spazio all’allestimento collettivo dell’albero di Natale, all’intrattenimento per bambini e alla tombolata. La serata proseguirà con l’esibizione del Gruppo Folk di Serdiana, le degustazioni dei vini del territorio, il Concerto di Natale per il ventennale del Coro San Francesco d’Assisi nella chiesa parrocchiale del SS. Salvatore e, in chiusura, il concerto di Claudia Aru, accompagnato da degustazioni di prodotti tipici locali.

Il 21 dicembre DiviniSuoni fa tappa a Soleminis, dove tra Via Chiesa e Piazza Enrico Berlinguer il centro del paese si vestirà a festa fin dal pomeriggio con attività per bambini, la visita di Babbo Natale, stand di prodotti tipici e artigianato locale. La musica dal vivo accompagna l’intera giornata con il concerto Balla Sardigna, seguito in serata dal concerto dei Mister Fantasy, per chiudere la giornata con energia e partecipazione.

Il percorso prosegue a Settimo San Pietro, che ospita più appuntamenti nella cornice di Casa Dessy. Venerdì 19 dicembre è in programma la proiezione del film “Storia di un riscatto” con talk finale alla presenza di Giuseppe Vinci, mentre martedì 23 dicembre la musica è protagonista con il concerto di Claudia Aru, accompagnato dalla degustazione gratuita dei vini delle Cantine Ferruccio Deiana.

Dichiarazioni Sindaci di Barrali, Settimo San Pietro, Soleminis e del Vicesindaco di Serdiana

“Manifestazioni come DiviniSuoni rappresentano per Barrali un’importante occasione di crescita sociale e culturale – dichiara Fausto Piga, sindaco di Barrali – perché favoriscono la partecipazione, la socializzazione e restituiscono centralità agli spazi pubblici. Il festival non è solo intrattenimento, ma uno strumento concreto per valorizzare i piccoli centri del Parteolla e del Basso Campidano, promuovendo il territorio, le produzioni locali e l’identità culturale delle aree interne della Sardegna, spesso meno conosciute ma ricche di storia, cultura ed eccellenze enogastronomiche”.

“Gli appuntamenti di DiviniSuoni in programma a Casa Dessy – dichiara il sindaco di Settimo San Pietro Gian Luigi Puddu – confermano il ruolo strategico degli spazi culturali di Settimo San Pietro nella promozione di iniziative di qualità. La proiezione del film “Storia di un riscatto”, accompagnata dal talk con Giuseppe Vinci, e il concerto di Claudia Aru con degustazione dei vini delle Cantine Ferruccio Deiana offriranno al pubblico occasioni di approfondimento culturale e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali, inserendosi pienamente nel progetto di un festival diffuso capace di promuovere il territorio nel periodo natalizio”.

“La tappa di DiviniSuoni – afferma il ViceSindaco di Serdiana Salvatore Deidda – rappresenterà per il nostro Comune un momento centrale del calendario natalizio del paese, grazie a un programma che unisce partecipazione comunitaria, tradizioni e cultura. L’allestimento collettivo dell’albero di Natale in piazza, le attività dedicate ai bambini, l’esibizione del Gruppo Folk di Serdiana, il concerto per il ventennale del Coro San Francesco d’Assisi e il concerto serale di Claudia Aru, accompagnati dalle degustazioni delle produzioni locali, offriranno un’occasione concreta per valorizzare il territorio, le associazioni e l’identità culturale della comunità”.

“DiviniSuoni a Soleminis proporrà una giornata articolata e inclusiva – dichiara il Sindaco di Soleminis Claudio Suergiu – capace di coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età. Le attività per bambini, la visita di Babbo Natale, i concerti di Balla Sardigna e dei Mister Fantasy, insieme agli stand di prodotti tipici e artigianato locale allestiti tra Via Chiesa e Piazza Enrico Berlinguer, contribuiranno a promuovere il paese e le sue eccellenze, rafforzando il legame tra cultura, territorio e tessuto economico locale”.

PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 19 dicembre – Settimo San Pietro – Casa Dessy

Ore 17:30 Proiezione del film “Storia di un riscatto”, seguita da un talk finale con la presenza di Giuseppe Vinci.

Sabato 20 dicembre – Barrali – Piazza del Popolo

Ore 16:00 Esibizione dei bambini della Music Melody School.

Ore 17:45 Spettacolo di Alessandro Pili, con la partecipazione del sindaco di Scraffingiu e della sua band. Durante tutta la serata: degustazione di vini e punto ristoro a cura del Comitato Santa Lucia 2026, castagnata presso l’Oratorio Santa Lucia, crêpes e seadas presso il punto ristoro della Pro Loco di Barrali.

Sabato 20 dicembre – Serdiana – Piazza Cruxi ’e Ferru

Dalle ore 15:00 Allestimento collettivo dell’albero di Natale. Porta la tua decorazione e contribuisci all’addobbo dell’albero. Tutti i bambini partecipanti potranno scattare una foto con Babbo Natale e il suo amico Ugo. A seguire, intrattenimento per bambini e tombolata con numerosi premi a cura del Club Terzo Tempo.

Ore 17:00 Esibizione del Gruppo Folk di Serdiana. In contemporanea apertura delle degustazioni dei vini del territorio e dei prodotti preparati dalle associazioni locali.

Ore 18:45 Chiesa parrocchiale del SS. Salvatore Concerto di Natale per il ventennale del Coro San Francesco d’Assisi, con la partecipazione del Coro Kellarios di Selargius. Al termine visita al presepe realizzato da Bruno Melis.

Ore 20:00 Concerto di Claudia Aru. Durante la serata degustazioni di vini e prodotti tipici locali a partire da 3,50 euro.

Domenica 21 dicembre – Soleminis – Via Chiesa e Piazza Enrico Berlinguer

Ore 15:00 Intrattenimento per bambini Animu e consegna dei regali, a cura della Pro Loco di Soleminis.

Ore 16:00 Visita di Babbo Natale.

Ore 18:00 Concerto Balla Sardigna.

Ore 20:00 Concerto Mister Fantasy. Durante tutta la giornata saranno presenti stand di prodotti tipici e artigianato locale.

Martedì 23 dicembre – Settimo San Pietro – Casa Dessy

Dalle ore 19:00 Concerto di Claudia Aru. Durante la serata degustazione gratuita dei vini delle Cantine Ferruccio Deiana.