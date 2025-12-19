Monserrato, più belli e sicuri i parchi dedicati al gioco e allo svago dei più piccoli: conclusi i lavori di riqualificazione, anche al parco Magico ad accogliere i bambini ci saranno i tappeti antitrauma.Presi d’assalto ogni giorno dopo la scuola da decine di bambini, durante le vacanze di Natale avranno più tempo per giocare e saltare tutti insieme negli spazi in città dedicati alle nuove generazioni: per questo motivo il Comune ha anticipato i tempi di posa e consegnato alla comunità i parchi con le funzioni.“Più sicurezza e colore per i nostri piccoli cittadini” spiega l’assessore Saverio De Roma.“Si sono conclusi ieri e in anticipo i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza nelle aree gioco della nostra città. Un intervento che ha coinvolto il Parco Generale C.A. Dalla Chiesa e il Parco Magico, dove abbiamo ultimato la posa del nuovo tappeto gommato antitrauma.Non si tratta solo di un miglioramento estetico: sicurezza prima di tutto. La nuova superficie attutisce gli urti, permettendo ai bambini di giocare in totale libertà. Accessibilità: una pavimentazione regolare facilita l’accesso a tutti. Decoro Urbano: restituiamo alla comunità spazi più belli, curati e accoglienti.​Vedere i nostri parchi rinnovarsi è una grande soddisfazione”.

“Continuiamo a prenderci cura della nostra città” conclude De Roma, “un pezzetto alla volta”.