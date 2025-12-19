Natale a Pirri, un programma tra musica, teatro e solidarietà : “È un anno che si chiude con tante iniziative interessanti tra esibizioni musicali, spettacoli teatrali e comunanza”, afferma la presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca, “saranno momenti per stare insieme con un programma costruito grazie alla collaborazione di tante persone e associazioni. Il pensiero rivolto è rivolto a chi, soprattutto durante un periodo delicato come quello natalizio, ha bisogno di maggiori attenzioni. Abbiamo voluto creare delle occasioni per sentire la vicinanza e il calore umano e per creare un sentimento di Comunità. Ringrazio anche i consiglieri della Municipalità che hanno collaborato rendendo possibile un programma nel segno della solidarietà e della speranza”.

Oggi, Venerdì 19 a partire dalle 17,00 andrà in scena, sul palco di Casa Saddi, in via Ettore Fieramosca, lo spettacolo dal titolo “Jerru ovvero Scrooge”, libero adattamento teatrale dal “Canto di Natale” di C. Dickens, scrittura scenica e regia: Giampietro Orrù. Lo spettacolo si inserisce all’interno del festival di letteratura ecosostenibile Mondo Eco organizzato dal centro di intervento teatrale Il Crogiuolo.

Mentre, dalle ore 20,00, l’appuntamento è con gli allievi della scuola di musica Suoni e voci che si esibiranno per un concerto di fine anno al Teatro Leopardi, in via della Resistenza.

Immancabile la Festa di Natale dedicata agli anziani, prevista per domenica 21 nella Sala Corte Centro Culturale La Vetreria, a partire dalle 17,00 e organizzata dalla Municipalità di Pirri.

E ancora, martedì 23 alle 17,00, la “Festa della distribuzione” organizzata dalla fondazione Domus de Luna negli spazi dell’Exmé, Via Antonio Sanna.

L’atmosfera natalizia continua anche dopo Natale con la consueta corsa “Curri a Pirri Po Santu Stevini”, organizzata da UISP Cagliari APS, con ritrovo venerdì 26 alle ore 8,00 all’interno della Ex Vetreria di Pirri.

La programmazione chiude l’anno con “Sa Ballariana”, spettacolo teatrale sul rituale dell’Argia, organizzato dal Gruppo Cultura Popolare, previsto per sabato 27 alle ore 20,00 nel Teatro Leopardi, via della Resistenza dell’Istituto Comprensivo Pirri 1 Pirri 2.