Distrugge la panchina rossa a Muravera, 40enne denunciato dai carabinieri

Muravera, denunciato dai carabinieri per la distruzione della “panchina rossa”.

I carabinieri della stazione di Muravera hanno denunciato per il reato di danneggiamento un 40 enne del posto, disoccupato, gravato da precedenti di polizia, per la distruzione di una “panchina rossa” che era stata realizzata dietro il benestare dell’amministrazione comunale in un area verde pubblica della via Roma quale opera simbolo per sensibilizzare la popolazione in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La panchina era stata completamente distrutta e fatta a pezzi nella notata tra il 24 e il 25 novembre 2021 generando grande indignazione e sgomento tra la popolazione. Le indagini sono subito state avviate a seguito di una denuncia presentata ai carabinieri, i quali hanno acquisito le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nelle zone limitrofe e sentito diverse persone per acquisire elementi utili ad individuare il responsabile dell’insano ed incivile gesto. Gli accertamenti hanno permesso di acquisire inequivocabili elementi di colpevolezza nei confronti di un 40enne ritenuto responsabile del danneggiamento. Secondo quanto appurato si sarebbe trattato di un mero gesto vandalico dovuto ad un momento di rabbia, non direttamente rivolto contro la specifica ed importante tematica, dal momento che il medesimo colto da improvviso ed inspiegabile attacco d’ira avrebbe tentato poco prima di danneggiare anche altre strutture private. La panchina, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, è stata ricostruita e riposizionata nel medesimo spazio pubblico da una associazione di volontari.