Disservizi e punti di ristoro chiusi a Pula, l’opposizione parte all’attacco

Sant’Efisio dimora nuovamente a Cagliari, nella sua storica chiesetta in quella via di Stampace: il suo pellegrinaggio, per il momento, è concluso anche se gioia ed emozioni vivono ancora nei cuori di tutti come i dissapori che caratterizzano le forze politiche locali che, solo per alcuni giorni, sono stati messi a tacere per rispetto verso al Santo. Ma è giunta l’ora di fare in resoconto del passaggio del lodato che, oltre a essere, in primis, un evento religioso, genera un indotto grazie a migliaia di turisti che non vogliono perdere i riti e gli eventi paralleli legati alla tradizione. Ben espliciti sono i componenti di SiAmo Pula, Ilaria Collu, Emanuele Farneti,

Marco Sarais, Claudia Casula e Angela Mascia che, attraverso un post su facebook, comunicano l’amarezza di alcune importanti mancanze che, secondo loro, proprio dovevano essere evitate. I due punti di ristoro di Nora, infatti, erano chiusi e “basti pensare all’accoglienza, pardon, alla non accoglienza riservata dall’Amministrazione a tutti coloro che dopo chilometri di tragitto attendevano un minimo di sollievo per le vie della nostra cittadina: programmare punti in cui si offriva della semplicissima acqua è apparso alle loro menti cosa troppo complicata”. Altra nota stonata è stata la mancata partecipazione all’addobbo delle strade: “Tutta la Comunità si prodiga per abbellire ogni angolo del paese, ogni singolo Cittadino è impegnato incessantemente per dare il massimo dello splendore”.