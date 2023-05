Karting, il cagliaritano Giorgio Basoli vince la classe regina del 2º round della Coppa Italia

Weekend intenso sul circuito SestuGo, teatro della 2ª prova della Coppa Italia Karting di Zona 9 e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport.

In gara 39 piloti provenienti da tutta la Sardegna, che si sono contesi vittoria e podio nelle diverse categorie della manifestazione organizzata da Shardana Motorsport col supporto di Aci Cagliari e Delegazione Sardegna e diretta da Mario Bertolotti.

Nella categoria regina Kz2, successo del cagliaritano Giorgio Basoli che, dopo aver siglato il miglior tempo in qualifica, è arrivato secondo nella prefinale alle spalle dell’esperto Alberto Meloni ed è poi salito sul gradino più alto del podio dopo aver vinto la finale davanti a Meloni e Gianpietro Oggiano.

In Kzn, trionfo di Riccardo Melas, che ha primeggiato anche nella Kzn Over 30, davanti a Claudio Calaresu e Giovanni Murgia (primo nella Over 25).

Nella Okn, vittoria di Julian Leo davanti a Simone Barria e Giuseppe Serusi, protagonista in qualifica, prefinale e finale ma poi retrocesso dal primo al terzo posto dopo aver rimediato 15” di penalità per due contatti in pista, uno costato il ritiro a Gabriele Fois.

In Okn Junior, Alessandro Caria ha vinto davanti a Daniel Cogoni e Clelia Soddu, unica dama in gara, che ha preceduto Federico Cannas, quarto assoluto e primo nella 125 Junior.

Tra i giovanissimi della Mini Gr3 Mini 60, primato per Antonio Congiata, che ha preceduto Alessandro Mostallino e Alessio Caracci. Quinto assoluto e primo nella 60 Mini Luca Meloni.

Oltre alla soddisfazione per la riuscita dalla manifestazione, la scuderia organizzatrice Shardana Motorsport ha festeggiato anche le vittorie dei propri portacolori Giorgio Basoli, Riccardo Melas, Federico Cannas, il secondo posto di Daniel Cogoni e il terzo di Walter Trincas.

I commenti. “Siamo soddisfatti per la riuscita della manifestazione e per i risultati dei nostri piloti. Con tanti sacrifici, ci stiamo sforzando di riportare il karting a Cagliari e hinterland. Stiamo lavorando, col supporto di Aci Cagliari, della Delegazione Sardegna Aci Sport e del responsabile regionale Karting, Antonio Dettori, per realizzare un circuito cittadino nel capoluogo sardo”, ha spiegato l’organizzatore Mario Basoli. “Una menzione speciale a Walter Trincas, pilota sessantenne che oggi è salito sul podio”.

“Siamo lieti di essere qui oggi ad assistere a una manifestazione valida per la Coppa Italia di Zona e il Campionato Regionale, una gara che vanta un’ottima organizzazione e che Aci Cagliari ha voluto patrocinare”, ha commentato Antonello Fiori, presidente dell’Aci cagliaritano. “Il karting è un trampolino, la disciplina che consente a tutti di avvicinarsi al motorsport, in particolare ai giovanissimi, ed è un’ottima scuola guida”.

Entusiasta il pilota cagliaritano Giorgio Basoli, che ha centrato una vittoria d’oro in Kz2: “Sono stato molto veloce in qualifica, poi a causa di una partenza non ottimale ho chiuso la prefinale al secondo posto, ma mi sono riscattato nella finale. Sono contento, ringrazio il team Shardana e la Jesolo, che mi fornisce motori e telai competitivi”.