A Barumini il primo Motoincontro Bikers Commercialisti Sardegna

Si è tenuto ieri, in una splendida domenica primaverile, il Primo “Motoincontro Bikers Commercialisti Sardegna” . E’ la prima volta che gli appassionati delle moto appartenenti all’ Ordine dei Commercialisti della Sardegna organizzano un incontro nel territorio isolano. Il gruppo si è dato appuntamento a Monserrato per poi dirigersi, attraverso le strade del Parteolla, della Trexenta e della Marmilla, in direzione di Barumini. Per l’occasione si è unito al gruppo anche un motociclista dell’Ordine dei Commercialisti di Roma. Una giornata di sole ha accompagnato il gruppo dei Bikers fino alla destinazione prevista. Un intermezzo conviviale, con vista sulla Reggia di Barumini, ha consentito ai partecipanti di trascorrere delle ore spensierate in un’atmosfera di allegria e cordialità, arricchita anche dalla consegna ai partecipanti delle targhe ricordo dell’evento. Nel pomeriggio il gruppo si è recato al “Centro Culturale Giovanni Lilliu” per visitare la mostra “Gladiatori e Antica Roma in Sardegna : Mito, storia e rappresentazione artistica”.

Hanno partecipato al raduno sia motoveicoli storici che contemporanei . In evidenza tra le altre una Aprilia Tuareg 60 enduro, un Husquarna 401 Vitpilen Scrambler, una Guzzi V7, una Ducati Hypermotara 950 SP, una MOto V7 Stone, un Bmw R 125OR e infine una Honda CB 400 N del 1980, omologata ASI .

GIUSEPPE TAMPONI