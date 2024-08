Discoteca abusiva a Carloforte: musica a palla e fiumi di alcol, il tam tam sui social

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Discoteca abusiva scoperta a Carloforte: i carabinieri nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio rivolti principalmente, durante il periodo estivo, alla verifica del rispetto della normativa di settore e relative autorizzazioni da parte degli stabilimenti balneari e delle strutture alberghiere, hanno sottoposto a ispezione una struttura ricettiva sita nell’entroterra dell’isola di San Pietro, rilevando che la location fosse abitualmente utilizzata per ospitare eventi danzanti senza alcuna preventiva autorizzazione municipale ed in violazione di plurime normative attinenti alla sicurezza, igiene e salute.

Una vera e propria discoteca abusiva insomma, i cui eventi venivano di volta in volta organizzati da due soggetti del luogo i quali, previa diffusa pubblicità tramite i canali social, attiravano, con periodici appuntamenti nei fine settimana, tantissimi giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Nel corso delle verifiche è stata rilevata una zona adibita alla diffusione della musica, alla somministrazione di alcolici e alimenti, al pagamento del titolo d’ingresso e la presenza di tre barman, un dj adibito alla consolle e due soggetti con ruolo di addetti alla sicurezza/buttafuori.

Al termine del controllo, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento in concorso un 24enne e un 27enne, entrambi domiciliati a Carloforte e responsabili dell’organizzazione delle feste musicali, ai quali sono state contestate anche sanzioni amministrative che riguardano la somministrazione di alimenti e bevande senza licenza, somministrazione bevande senza SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e l’effettuazione di pubblico spettacolo senza titolo.