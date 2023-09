Disastro Radunovic, papera clamorosa: non basta un grande Luvumbo, Cagliari ko

Un Cagliari sprecone e a lunghi tratti messo alle strette dal Bologna butta alle ortiche tre punti e, sono le prime 3 giornate, ha solo un punto in classifica. Al Dall’Ara i sardi passano al 22esimo con un super diagonale di Luvumbo, capace di finalizzare al meglio un lancio di Wieteska. È grande festa per la prima rete in serie A di Luvumbo ma poi, pian piano, il Cagliari smette di graffiare e il Bologna ne approfitta. Il pari al cinquantanovesimo porta la firma di Zirkzee che infila Radunovic.

Al ventottesimo il Bologna fallisce un calcio di rigore: Orsolini spara un missile che quasi abbatte la traversa, ma il Cagliari non sa ancora approfittarne e arriva il 2-1 a pochi secondi dal novantesimo. Clamorosa papera di Radunovic che non tiene un tiro di Kristiansen e Fabbian gonfia la rete. Nei minuti di recupero annullata una rete a Zirkzee, poi il fischio finale. Ora la sosta, per Ranieri si prospettano due settimane di duro lavoro.