Diciassette pazienti in visita e 18 in attesa, al Ss. Trinità le attese sulle barelle in cortile

Pazienti in attesa sulle barelle delle ambulanze nel cortile del Santissima Trinità di Cagliari. È successo oggi, verso le 13. Il monitor del pronto soccorso segnava diciassette pazienti in visita, due dei quali in codice rosso, e ben diciotto in attesa, più quattro ambulanze in arrivo. Decine di persone da visitare ed eventualmente smistare, e allora si è reso necessario far sostare, sopra le barelle, alcuni pazienti. Nella foto scattata da un nostro lettore se ne vedono almeno due, con i soccorritori in paziente attesa seduti nel muretto esterno. Molto probabilmente, chi è stato portato all’ospedale stava attendendo l’esito del tampone e, successivamente, la prima visita successiva al triage. L’unica fortuna? Il fatto che fossero all’ombra, per quanto le alte temperature registrate su Cagliari anche oggi non abbiano sicuramente reso felice l’attesa sopra le lettighe.