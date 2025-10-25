Una scoperta che ha fatto clamore quella della gravidanza di una giovane detenuta del carcere di Vercelli. La notizia, riportata da “La Stampa”, è stata resa nota in queste ore. La ragazza ha avuto un malore ed è stata trasportata al pronto soccorso di Vercelli, dove è avvenuta la conferma della gravidanza.

L’incontro intimo sarebbe avvenuto nella sala colloqui alcune settimane fa con un altro detenuto, compagno della ragazza.

Sulla vicenda è intervenuto il segretario del sindacato autonomo di polizia penitenziaria Osapp, Leo Beneduci: “Siamo al paradosso. Mentre il personale di polizia penitenziaria è abbandonato a se stesso tra violenze, aggressioni e croniche carenze di organico, l’amministrazione pensa a favorire le esigenze sentimentali dei detenuti. La sicurezza è crollata, la disciplina è un ricordo e il sistema è allo sbando totale. Ormai i detenuti possono tutto: telefoni, droga, e adesso anche la libertà sentimentale creativa”, scrive in una nota diffusa in queste ore, in cui si evidenzia “un’anarchia organizzativa”.

“Tra stanze dell’amore e caos gestionale – ora anche gravidanze interne. Complimenti al sistema penitenziario modello Disneyland!”.