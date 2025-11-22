Le immagini in diretta sono state scattate dal sindaco Giovanni Melis che a Casteddu Online mostra lo spettacolo che solo la natura può regalare. “Gli spazzaneve sono attivi da presto. Ci sono oltre trenta centimetri di neve dentro il paese, ben oltre nel passo di Tascusì. La neve attesa da venerdì è arrivata tra ieri e stamattina, è uno spettacolo. In questi ultimi anni è diventata rara anche da noi, ora finalmente è tornata”.

Le scuole, per la sicurezza di studenti, docenti e personale, rimarranno chiuse “onde evitare situazioni di pericolo”, si legge nell’ordinanza firmata da Melis.

Intanto ristoranti, trattorie e b&b, “sono pronti” per accogliere turisti e visitatori per un fine settimana bianco. “Sarebbe un grande aiuto per le imprese locali”, un introito per tutto il territorio che, oltre a regalare scorci di storia e tradizioni, si presenta in una delle sue vesti migliori, quella che solo la natura può offrire con lo spettacolo della neve.