L’ondata di forte maltempo che da ieri investe l’Isola non ha risparmiato il sud Sardegna: neve sul monte Linas e in paese l’aria gelida avvolge la comunità che, ieri notte, è stata interessata dal fenomeno atmosferico della grandine. Oggi piove, l’acqua tanto attesa è finalmente arrivata: nessun nubifragio ma costante e benefica scende dal cielo e riempie i bacini da tempo sprovvisti del bene primario.

Secondo gli esperti meteo, l’assaggio di inverno non è destinato a durare: tra qualche giorno le temperature dovrebbero risalire di qualche grado e restituire l’autunno all’isola che, con meraviglia e stupore, ha ben accolto questo brusco cambio climatico con neve e pioggia in abbondanza.

Foto: Pierluigi F.