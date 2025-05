Commossa e sorridente l’ex atleta campionessa di tiro al martello Silvia Salis, che ha trionfato al ballottaggio delle comunali genovesi con il 52% delle preferenze: “Il campo progressista unito non ha paura di nessuna elezione”, ha detto la neo sindaca che ha dedicato la vittoria al padre Eugenio, ex militante del PCI originario di Sorso e scomparso poco prima della sua candidatura. “Mi sento felice, soddisfatta, orgogliosa della gara che abbiamo fatto – aggiunge Salis -. Una campagna con responsabilità verso la cittadinanza, avevo chiesto di non scendere mai a certi livelli e lo abbiamo fatto: la politica deve essere un esempio”. 39 anni, moglie del regista Fausto Brizzi, Salis ha dedicato moltissimo allo sport anche dopo il ritiro agonistico diventando vice presidente del Coni. Poi, l’avventura politica.

Bene per il campo largo anche a Ravenna, dove ha vinto Alessandro Barattoni con il 58%.