Desulo e la splendida Caterina: a 93 anni si vaccina contro il Covid con l’abito tradizionale

Una speranza per il futuro: Caterina Bassu, 93 anni, di Desulo si è presentata puntuale per la somministrazione del vaccino anticovid. Rigorosamente vestita con gli abiti tradizionali sardi, “lei usa sempre e solo quelli” racconta il nipote Gianpino a Radio CASTEDDU, venerdì scorso si è recata presso il centro vaccinale: “Sono stati tutti gentilissimi e, considerata l’età, mia zia è stata subito vaccinata. Non ha avuto alcun problema e non ha evidenziato alcun dolore”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/436050301029605/

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU