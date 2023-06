Deruba un bar a Villasor e si beve una birra: malvivente di Villamassargia scoperto grazie al Dna

Ieri a Villasor i Carabinieri, a conclusione di una vecchia, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato, un trentacinquenne di Villamassargia, disoccupato, noto alle forze dell’ordine.

Il furto risale al 12 gennaio 2019 ed era stato compiuto presso il bar Moulin Rouge di Villasor. In quella circostanza i carabinieri avevano rinvenuto e repertato un cacciavite utilizzato per l’effrazione e una bottiglia di birra dalla quale l’autore dell’evento delittuoso aveva imprudentemente bevuto, lasciando inevitabilmente delle tracce biologiche. Il tutto era stato spedito al RIS di Cagliari che aveva estratto dei profili DNA. In quel momento però la banca dati non ha fornito un riscontro di riferimento. Insomma il ladro non era ancora censito nel cervellone che raccoglie questi dati. Un successivo inserimento di un profilo genetico corrispondente a quello al quale facciamo riferimento ha messo in allarme il sistema, che ha fornito l’inequivocabile riscontro. È soltanto uno dei tanti episodi nei quali anche quest’anno il RIS di Cagliari ha fornito un contributo determinante all’individuazione dei responsabili di vari reati, in particolare furti.