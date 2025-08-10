“In questi giorni difficili per il comparto zootecnico sardo, con decine di focolai attivi e una malattia che si sta diffondendo rapidamente, abbiamo dimostrato che, se la maggioranza è disposta ad ascoltare anche l’opposizione, si possono costruire soluzioni efficaci e immediate” spiega il consigliere regionale Alberto Urpi.

Dopo la conferenza dei capigruppo, nella quale sono state ascoltate le organizzazioni di categoria e raccolto le istanze degli allevatori, “abbiamo lavorato insieme – senza steccati politici – a un nuovo testo di legge condiviso. Grazie a questo lavoro, si cercherà di aumentare in maniera significativa le risorse per abbattimenti e ristori, e soprattutto si troverà una strada per non escludere i tanti allevatori vincolati dai contributi deminimis. Questa è la politica che mi appartiene: pragmatica, concreta, orientata ai risultati. Le emergenze si affrontano ascoltando tutti, collaborando e decidendo in fretta. È così che si raggiungono obiettivi veri per i Sardi.È questo il ruolo del Consiglio Regionale.”