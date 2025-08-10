E’ tornato alla casa del Padre, all’età di 91 anni il nostro amato
Armando Ferrara
sposo, padre e nonno gentile e premuroso,
esempio di vita per i suoi cari.
Ne danno il triste annuncio Efisia, Beatrice,
Carmelo con Alessandra, Federica, Giulia con Roberto, Paola
certi della Resurrezione in Cristo Gesù.
Un particolare ringraziamento al personale medico e paramedico del reparto
di Cardiologia UTIC dell’ospedale Brotzu per le amorevoli cure prestategli.
I funerali avranno luogo Lunedì 11 Agosto alle ore 16.00
nella Parrocchia di Sant’ Eusebio.
______________________________________________________________
Dal 1951 SORRENTINO
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino