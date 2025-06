Toglie il fiato ciò che emerge dalla ricostruzione del gip Francesca Del Vecchio circa il delitto della escort Maria Denisa Paun, scomparsa da Prato la notte del 15 maggio e ritrovata senza vita a Montecatini.

Il suo omicida, la guardia giurata 32enne Vasile Frumuzache, avrebbe agito con estrema crudeltà e freddezza. Dopo aver ucciso Denisa, Vasile si sarebbe diretto verso casa con il corpo martoriato di Denisa. Poi, il mattino dopo, come sempre, avrebbe accompagnato i suoi bambini all’asilo con ancora il corpo della 30enne nell’auto.

Dopo, si è diretto verso la collina delle Panteraie a Montecatini dove resterà solo 11 minuti: il tempo necessario per buttare il cadavere fra i rovi e ricoprirlo con delle sterpaglie. Infine si dirige al centrocommerciale di Massa e Cozzile. Una vita normalissima quella del 32enne, con una moglie e due bimbi adorati a cui, come dichiarato dalla suocera, non aveva fatto mancare mai nulla.

Domani sarà eseguita l’autopsia sull’altra vittima di Frumuzache, Ana Maria Andrei, scomparsa ad agosto 2024 e di cui lo stesso Vasile ha ammesso il delitto.