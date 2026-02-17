“Degrado, blackout, strade sporche e dissestate, accattonaggio, bivacchi e città fuori controllo: Zedda scende in piazza, ma evita di guardare fuori dal municipio”. La denuncia dal consigliere regionale di FDI Corrado Meloni, davanti allo scenario devastante in cui verte la città di Cagliari. “Quando il sindaco del capoluogo, Massimo Zedda andrà in piazza Palazzo alla manifestazione indetta dalla presidente Alessandra Todde sul 41 bis, a cui ha prontamente aderito, dubito avrà almeno la cortesia di alzare lo sguardo – o magari di abbassarlo – per osservare il degrado che, proprio davanti al Municipio, fa ormai stabile dimora”.

“Mentre si organizzano passerelle ideologiche e si partecipa a sceneggiate allarmiste contro il Governo nazionale, Cagliari scivola ogni giorno un po’ più nel disordine, nella sporcizia e nell’insicurezza. La cancellazione del divieto di accattonaggio e di bivacco e l’illusoria e demagogica promessa di politiche di inclusione, hanno prodotto ciò che era ampiamente prevedibile: strade e piazze trasformate in dormitori e latrine a cielo aperto, marciapiedi occupati, attività commerciali in difficoltà e cittadini esasperati. Un piccolo capolavoro di disarmo amministrativo – o di ostinazione ideologica, a vostra scelta”, dichiara Meloni.

“Cagliari oggi è più sporca, più buia e più insicura. Le segnalazioni si moltiplicano: rifiuti abbandonati, interi quartieri con illuminazione intermittente e controlli insufficienti, strade con buche che sembrano crateri lunari, percezione di insicurezza crescente. Ma evidentemente tutto questo è meno urgente di una manifestazione politica a favore di telecamera” continua Meloni.

Il sindaco partecipa alle iniziative della Presidente Todde per distrarre l’opinione pubblica dai propri fallimenti eludendo l’assurda situazione della ASL 8 di Cagliari, la più grande azienda sanitaria della Sardegna, da quasi due mesi senza un direttore generale. “Una lenta agonia della sanità che poco importa al sindaco. Di certo un tema meno fotogenico di un palco in piazza e più imbarazzante dal punto di vista politico; quindi, è meglio puntare sulla strategia della distrazione di massa. Il sindaco sembra aver smarrito le sue priorità, ma Cagliari merita molto di più di una mediatica comparsa” conclude Meloni.