Degrado a Cagliari: dormono sulle panchine a pochi metri da via Roma e dal Consiglio regionale, nessuno li aiuta. In piazza Ingrao la triste storia di alcuni senzatetto che passano tutte le notti lì: dove il Comune vorrebbe riqualificare l’area, sorge il rifugio di chi andrebbe salvato dai pericoli: una cartolina amara davanti a centinaia di turisti proprio nella via Roma appena riaperta alle auto. Nessuno sa chi sono, sono gli invisibili della notte in pieno centro storico. Una situazione imbarazzante, anche se spesso in situazioni come queste le istituzioni raccontano che sono persone che scelgono la vita solitaria sotto le stelle, che insomma preferiscono non farsi aiutare dai servizi sociali. Ma è anche vero che diversi clochard d’inverno a Cagliari, negli ultimi anni sono morti a causa del ferddo. Drammi che forse si potrebbero evitare. Anche perchè la vita umana conta molto di più di una immagine che crea tristeza e stupore.