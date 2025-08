Quando ieri Castedduonline ha ospitato la foto con la pianta dei pomodori ” zucchina” nella fioriera curata dal negoziante Piero Caredda proprio di fronte alla sua bottega all’angolo tra il Corso e Via Tigellio, non pensavo che attirasse la curiosità del bambini che stamattina sono usciti a fare la passeggiatina quotidiana assieme ai genitori e vai nonni. Hanno chiesto come è nata la pianta e come si è formato quel grappolo di pomodori, che brillavano colpiti dai raggi del sole nascente. Una mini ” fattoria didattica” alla quale nessuno fino a quel momento aveva pensato. Anche questa in fondo è la missione del giornale e dei dei giornalisti che come noi se ne occupano.

Marcello Roberto Marchi