Defibrillatore vandalizzato, il sindaco di Monserrato: “Grazie alle telecamere faremo giustizia”

Monserrato – Dura presa di posizione da parte dell’amministrazione contro l’atto vandalico messo a segno la notte scorsa, ossia un defibrillatore, donato alla comunità da privati, divelto dalla teca e abbandonato in strada. Il sindaco Locci: “I reati commessi in città? Gli autori, il 90% dei casi, sono assicurati alla giustizia grazie al sistema di videosorveglianza”. Una questione che ha scosso i residenti quella che si è presentata questa mattina in via dell’Argine: un defibrillatore, installato qualche mese fa, acquisto grazie a una iniziativa di pochi nata sui social e ampiamente sposata da commercianti e cittadini, estrapolato dalla sua custodia appesa al muro e usato come passatempo, per poi essere abbandonato affianco a un bar. Il sindaco in carica Tomaso Locci, interrogato sulla questione prende atto del vile gesto, si dissocia completamente da chi lo ha messo in atto e aggiunge: “Mi dispiace che sia stato usato come strumento, da parte di un candidati consigliere di centro destra, per attaccare la sicurezza in città e l’amministrazione in carica. Noi abbiamo investito denari e risorse per assicurare un sistema di videosorveglianza efficace ed efficiente. Non solo: siamo riconoscenti al grande impegno e lavoro che la polizia locale, le forze dell’ordine e tutte le unità operative messe in campo compiono ogni giorno proprio per salvaguardare la sicurezza dei cittadini e del territorio. Condanniamo fermamente l’accaduto e confidiamo nelle forze dell’ordine affinché individuino i responsabili”. Parole precise quelle di Locci che confermano il clima teso che si respira in città a poche settimane dal voto: una diatriba nata sui social in seguito a un post pubblicato da un candidato consigliere in cui si affermava “questa è la tanta sicurezza esaltata da questa amministrazione”. Campagna elettorale si, insomma, ma “senza strumentalizzare certi episodi poiché Monserrato è una città sicura”.