Decreto Draghi, coprifuoco confermato fino alle 22: come faranno i ristoratori a lavorare? A Radio CASTEDDU, Fabio Macciò: “Penso che la scossa l’abbiano sentita tutte le istituzioni. Ora stiamo organizzando la grandissima manifestazione dove inviteremo il Presidente della Regione per parlare con noi, perché dopo questo decreto si stanno preparando associazioni, aziende con grossi mezzi per bloccare tutto quanto.

Io vorrei che il presidente facesse valere che la Sardegna è una regione autonoma. I politici non si devono mai piu azzardare di togliere il pane dalla bocca dei miei figli: cosa dobbiamo fare? La gente vuole aprire e sta aprendo per fame, non per ribellione, per incassare quei 10 euro per pagarsi la roba da mangiare, perché la gente non ha più cibo”.

Risentite qui l’intervista a Fabio Macciò del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu https://www.facebook.com/castedduonline/videos/1622951644554753/