L’amara sorpresa è giunta dopo un sopralluogo in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini riguardo il malfunzionamento di alcune lampade della illuminazione della strada per San Basilio. “Abbiamo eseguito un sopralluogo con Engie e abbiamo riscontrato che i cavi principali che alimentano l’impianto sono stati tranciati in diversi punti e sfilati per furto” spiega il Comune.

Il sindaco e l’amministrazione comunale condannano fermamente l’azione e la ritengono “un danno per l’intera comunità putzese; ci riserviamo di tutelare l’ente e la popolazione nelle opportune sedi, mettendo in atto tutte le azioni per individuare i responsabili”.