“Gesto inqualificabile, ingiustificabile che rende vano l’impegno e la volontà dell’Amministrazione Comunale che con i pochi operai a disposizione cerca di tenere il nostro paese pulito, salvaguardando gli spazi verdi da destinare ai nostri bimbi e migliorare il decoro urbano di Decimoputzu”. Il grave fatto è accaduto pochi giorni fa, senza motivo il maestoso albero è finito a terra. “Un’altra pagina amara per tutta la nostra comunità” ha espresso il Comune che può contare sulla solidarietà di tanti. Alberto Garau: “A nome di Plastic Free, di cui sono referente per il territorio di Vallermosa, esprimo la più ferma condanna per il grave atto vandalico avvenuto a Decimoputzu.

Abbattere un albero significa ferire l’ambiente e vanificare l’impegno di chi, ogni giorno, si prende cura del bene comune. Piena solidarietà all’Amministrazione Comunale e a tutta la comunità”.