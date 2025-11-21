Tre giovani residenti a Decimomannu sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Iglesias con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I militari li hanno fermati durante un normale servizio di pattuglia, dopo aver notato un’auto sospetta parcheggiata in una zona residenziale del paese.

Avvicinandosi al veicolo, i Carabinieri hanno osservato uno degli occupanti compiere un gesto repentino, nel tentativo di nascondere all’interno della scarpa una dose di hashish. L’atteggiamento nervoso ha indotto i militari ad approfondire il controllo, facendo scattare una perquisizione personale e del mezzo.

All’interno del sedile posteriore è stato trovato un pacco contenente circa 570 grammi di marijuana. Addosso ai tre giovani sono stati inoltre rinvenuti ulteriori quantitativi di hashish e cocaina, parte dei quali nascosti negli indumenti e nelle calzature. Uno dei fermati aveva con sé 1.945 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti compatibili con una probabile attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Gli arrestati — un 20enne, un 23enne e un 19enne, tutti disoccupati e due dei quali già noti alle forze dell’ordine — sono stati condotti in caserma per le formalità di rito, prima di essere accompagnati al Tribunale di Cagliari per il giudizio direttissimo previsto in mattinata.

L’episodio si inserisce nell’ambito della costante attività di prevenzione e controllo del territorio portata avanti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, impegnati nel contrasto allo spaccio di droga e nella tutela della sicurezza pubblica.