Appuntamento per tutti gli appassionati sabato 22 Novembre a partire dalle ore 17.30 all’ex Manifattura Tabacchi in Viale Regina Margherita 33, con ingresso libero. L’evento è organizzato dall’Associazione Automoto d’Epoca Sardegna, in collaborazione con la Commissione Cultura dell’ASI.

Sarà un’ottima occasione per ripercorrere la genesi che ha portato alla nascita dell’autovettura che ha veramente motorizzato l’Italia a partire dalla sua presentazione, avvenuta nel Palazzo delle Esposizioni di Ginevra il 9 marzo 1955, per proseguire poi con l’analisi del periodo di produzione, durato fino al 1969, con un successo enorme sin dall’esordio. Venne prodotta sia sul territorio nazionale che all’estero e fu considerata da molti come la vera icona del boom economico italiano.

La sua progettazione è dovuta alla brillante intuizione di Dante Giacosa, ingegnere e designer, che ricevette l’incarico dal grande dirigente Fiat dell’immediato dopoguerra, Vittorio Valletta, il quale fu l’ispiratore del grande sviluppo industriale e commerciale della Fiat a partire dalla fine della seconda guerra mondiale e che nel corso degli anni successivi portò l’azienda torinese a diventare uno dei più importanti costruttori automobilistici mondiali. Sono molteplici le iniziative dedicate in tutta Italia alla famosa utilitaria ed in tal senso l’appuntamento presso i locali dell’Ex Manifattura Tabacchi rappresenta una ghiotta occasione per compiere un viaggio ideale attraverso l’analisi del contesto industriale e socio culturale in cui si innestò la nascita della nuova utilitaria di Casa Fiat.

La conferenza si aprirà con l’intervento di Lorenzo Morello, vice Presidente della Commissione Cultura ASI, dal titolo “La Genesi”, che ripercorrerà le tappe che hanno portato alla nascita del progetto Fiat 600, insieme all’analisi delle nuove esigenze di carattere sociale identificative di una nazione in piena evoluzione. Si proseguirà poi con l’aspetto riguardante “La Tecnica ed i modelli”, curato da Paolo Birocchi, un ampio focus sulle diverse versioni che si sono succedute nel corso dei vari anni di produzione, con un approfondimento inoltre della parte tecnica-costruttiva delle autovetture.

Si procederà poi con l’intervento dell’ingegner Paolo Pezzuoli dal titolo “Le Sportive e le Derivate”, che analizzerà tutti gli aspetti relativi alle molteplici elaborazioni che sono state effettuate dal progetto originale, dando vita a diverse versioni e soluzioni che hanno contraddistinto nel tempo il lungo periodo di produzione della Fiat 600. In occasione dell’evento, verranno esposti all’interno della “Corte” alcuni esemplari rappresentativi dell’evoluzione dell’autovettura nel tempo, che sicuramente attireranno l’attenzione del pubblico di appassionati e non solo, che avrà occasione di intervenire all’evento.