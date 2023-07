Decimomannu, si arrampica sul balcone del sindaco e porta via la bandiera arcobaleno

Si arrampica sul balcone dell’ufficio del sindaco e porta via la bandiera arcobaleno che rappresenta la pace e i diritti di tutti gli esseri umani. La sindaca Monica Cadeddu: “Caro “fenomeno” sappi che lunedì la bandiera arcobaleno riprenderà il suo posto e soprattutto che la clemenza avuta in questa occasione non è ripetibile. Quindi fattene una ragione, se quei colori non ti piacciono non guardarli, se non ti senti rappresentato sei liberissimo di non esserlo, ma il Comune di Decimomannu non indietreggia davanti a chi non vuole riconoscere la libertà del suo prossimo”. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa e solo oggi la sindaca ha deciso di commentare l’accaduto: “Ho aspettato qualche giorno per far passare il malumore relativo a un grave episodio accaduto”. Se la bandiera arcobaleno non è più presente sul balcone dell’ufficio del Sindaco è perché “qualche “temerario fenomeno” ha visto bene di arrampicarsi e portarla via.

Fatto gravissimo perché si tratta di violazione di edificio pubblico, che nel codice di procedura penale dice fino a tre anni di reclusione.