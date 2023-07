Arbus, i volontari di Ambiente Mare Italia hanno unito le forze per ripulire dai rifiuti

“Il comune di Arbus si è subito mostrato disponibile ad aiutarci, e per questo lo ringraziamo” comunicano ke sentinelle ambientali. I volontari hanno raccolto 8 bustoni principalmente con rifiuti di plastica, bottiglie, tappi. Quantità di buste che in realtà non sono poche considerando che è stata pulita una sola spiaggia, per via delle altre temperature, e considerando che “ad aprile scorso ne avevamo raccolto il doppio nella medesima spiaggia”.

La giornata è stata anche un importante segnale in occasione della Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo di ieri 8 luglio, un appuntamento importante “per festeggiare le tante meraviglie di questo mare ma anche per accendere i riflettori sullo stato di salute del nostro mare e sulle azioni che possiamo mettere in atto per tutelarlo”. La delegazione Ambiente Mare Italia di Cagliari e del Medio Campidano ha quindi riproposto oggi l’uscita ecologica del 30 aprile scorso.

Ambiente Mare Italia – AMI è un’Associazione di promozione sociale nata dall’entusiasmo e dalla voglia di impegnarsi di tanti cittadini, pronti a mettersi in gioco al fine di far conoscere, tutelare e valorizzare l’ambiente e il patrimonio artistico-culturale del nostro Paese. AMI opera con l’obiettivo di trasmettere attraverso il diretto intervento ambientale, l’informazione e la formazione, i valori di un vivere e operare secondo i principi di sostenibilità, di una economia circolare ed eco-compatibile. Nasce anche dalla professionalità, competenza ed entusiasmo di tanti ricercatori, giuristi, imprenditori, economisti, tutti convinti che sia arrivato il momento di coordinare le forze e unire le conoscenze per realizzare progetti di tutela ecologica.