Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 1 3 Dicembre Un campo di pressioni medio-alte interess erà la Regione, favorendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. I venti saranno debol i e il mare da mosso a poco mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite . N on sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 1 7 ° C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti al mattino da Nord - Nordest , moderati al pomeriggio, provenienti da Sud - Sudest . Il mare sarà poco mosso. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 °C e la minima di 8 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Nord ovest . A Oristan o la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a. Non sono previste piogge. La temperatura massim a sarà di 1 8 ° C e la minima di 10 ° C. I venti sarann o moderati al mattino, provenienti da Est- Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord . Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 7 °C. I venti sarann o deboli e provenienti da Nordest per tutta la giornata. Ci aspetta dunque un sabato in prevalenza poco nuvoloso , senza piogge, con venti perlopiù m oderati e temper ature in lieve rialzo che arriveranno a massime di 1 8 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n fine e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba