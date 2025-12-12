Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 13 Dicembre Un campo di pressioni medio-alte interesserà la Regione, favorendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. I venti saranno deboli e il mare da mosso a poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 12°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti al mattino da Nord-Nordest, moderati al pomeriggio, provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Nordovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati al mattino, provenienti da Est-Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 7°C. I venti saranno deboli e provenienti da Nordest per tutta la giornata. Ci aspetta dunque un sabato in prevalenza poco nuvoloso, senza piogge, con venti perlopiù moderati e temperature in lieve rialzo che arriveranno a massime di 18°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba