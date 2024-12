Pensava di fare la cosa giusta per se stesso e per gli altri, ma la serata non si è conclusa esattamente come pensava. Un ragazzo, ubriaco dopo una serata in un locale, ha avuto la lucidità di non prendere l’auto e tornare a casa a piedi lungo l’Aurelia, tra Cavi di Lavagna e Chiavari, in provincia di Genova. Il giovane però è stato notato dai carabinieri di Sestri Levante, che lo hanno fermato per le verifiche. I militari hanno notato subito gli occhi rossi, il parlare confuso e il passo incerto. Per questi motivi, hanno deciso di multarlo comunque, seguendo le nuove normative del codice della strada. Il reato contestato è quello di ubriachezza in luogo pubblico, come previsto dall’articolo 688 del codice penale. La pena pecuniaria prevista in questi casi varia da 51 a 309 euro: il giovane dovrà pagarne solo 102. Il ragazzo non ha nè firmato nè ritirato il verbale, ma dovrà comunque pagare la multa.