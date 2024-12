Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali: grande sorpresa tra i rossoblù: in porta torna Scuffet, girandola dei portieri. Ecco le scelte di mister Nicola a un’ora dal match contro l’Inter alla Unipol Domus: conferma per Gaetano e altra bocciatura per Viola, Obert scende in campo dal primo minuto. Ecco l’undici che scenderà in campo a breve nella partitissima contro i nerazzurri di barella: Scuffet, Zappa, Mina, Luperto, Obert, Zortea, Makoumbou, Adopo, Augello, Gaetano, Piccoli. Bocciato dunque definitivamente il portiere Sherri, in attesa del calcio mercato di gennaio.