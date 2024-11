Decide di togliersi il velo: 15enne picchiata da 3 compagne di scuola

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Episodio di violenza in una scuola di Modena. Una studentessa marocchina di 15 anni è stata picchiata da tre sue compagne di classe, marocchine come lei, perché non portava più il velo. Una decisione, tra l’altro concordata dalla giovane con la sua famiglia, che evidentemente le sue coetanee hanno ritenuto inaccettabile. L’ultima aggressione è stata solo l’ultima di una lunga serie, che ha spinto la ragazza a rivolgersi alle forze dell’ordine dopo un ricovero in ospedale. Violenze fisiche e verbali- anche attraverso i social- che avevano portato la 15enne a vivere perennemente nell’ansia di andare a scuola. Ora la vicenda è nella mani della Procura dei minori di Bologna, che ha indagato le tre responsabili per stalking e lesioni in concorso aggravato.